Давид против Голиафа: боец ММА нокаутировал соперника, который вышел на убой (видео)

Организаторы боев перешли все границы.

В Великобритании состоялся вечер смешанных единоборств, на котором зрители стали свидетелями довольно странного подбора соперников.

На это на своей страничке в Twitter обратил внимание журналист Гарри Уильямс.

Уильямс сообщил, что на шоу боев Evolution of Combat 9 боец ММА Арон Лео (на фото справа) без проблем нокаутировал Крейга Вуда, который намного меньше по габаритам за своего соперника. В сети предположили, что организаторы шоу выпустили в клетку школьника, однако Вуду на момент схватки был 21 год. Поединок продлился считанные секунды, а Крейг получил несколько болезненных добивающих ударов. В сети подвергли критике данный матчмейкинг, ведь Уильямс мог нанести более мелкому оппоненту большой урон.

В сети появилось видео боя Гарри Уильямс — Крейг Вуд:

Добавим, что пользователь CutTag в Twitter опубликовал еще один "нечестный" бой, где один из соперников выходил в клетку на убой.

"Телеграф" напоминает, что боксерский поединок в России завершился трагедией. Боксер-профессионал Арест Саакян оказался в тяжелом нокауте, а затем в состоянии комы был доставлен в больницу. К сожалению, он умер, так и не прийдя в сознание.

Ранее "Телеграф" сообщал о жутком нокауте на вечере ММА в Японии.