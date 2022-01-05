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Боксер вилетів за межі рингу, пішовши в обмін ударами (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ентоні Есек'єль — Жума Міфаджо Новина оновлена 05 січня 2022, 19:18
Ентоні Есек'єль — Жума Міфаджо

Ще один видовищний нокаут із Танзанії.

На Новий рік у Морогоро (Танзанія) пройшов цікавий вечір професійного боксу, на якому боксери другої середньої ваги (до 76,203 кг) Ентоні Есек'єль та Жума Міфаджо видали видовищний поєдинок.

Відповідне відео доступне на сторінці в TimBoxeo у Twitter.

Есек'єль і Міфаджо вперше вийшли на ринг як профі й видали справжню рубку. Вже в першому раунді 26-річний Ентоні після серії розмінів змусив суперника задкувати. Відступаючи Жума всією вагою завалився на канати та впав за межі рингу. Бій було зупинено, а Міфаджо, який програв технічним нокаутом, знадобилася допомога.

Відео нокауту в бою Ентоні Есек'єль — Жума Міфаджо доступне в мережі:

Нагадаємо, 1 січня на вечорі боксу в танзанійському Дар-ес-Саламі глядачі стали свідками брутального нокауту у виконанні боксера-дебютанта. Крім того, в Росії боксер вилетів за межі рингу, після чого був зафіксований нокаут. До речі, того ж вечора боксу канати не втримали ще одного боксера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Узбекистані боєць нокаутував суперника після гонгу.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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