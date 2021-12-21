Боксер нокаутував суперника 7 ударами після гонгу (відео)

Дивний бій відбувся в Узбекистані.

Минулого вікенду в Ташкенті відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став відбірковий поєдинок у першій середній вазі (до 69,85 кг) по лінії WBA Ісраїл Мадрімов — Мішель Соро.

Поєдинок проходив за невеликої переваги узбецького боксера Мадрімова, який у 7-му раунді потряс француза Соро, і рефері відразу зупинив бій. Все б нічого, але зупинка бою сталася вже після гонгу. Щобільше, Ісраїл завдав 7 ударів після закінчення раунду. Зазначимо, у телетрансляції гонг було погано чути, проте це не виправдовує дій рефері. Наступні протести з боку француза ні до чого не привели.

Відео спірного нокауту:

Найкращі моменти бою Ісраїл Мадрімов — Мішель Соро:

Зазначимо, непереможний Мадрімов виграв свій 8-й поєдинок у профі. Соро програв утретє, маючи у своєму послужному списку 35 перемог та одну нічию. Цей успіх наблизив Мадрімова до чемпіонського поєдинку з Джермаллом Чарло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український суперваговик опинився у важкому нокауті на вечорі боксу Ломаченко — Коммі.