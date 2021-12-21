Укр

Боксер нокаутировал соперника 7 ударами после гонга (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Исраил Мадримов Новость обновлена 21 декабря 2021, 12:01
Исраил Мадримов

Странный бой прошел в Узбекистане.

В минувший уик-энд в Ташкенте состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал отборочный поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) по линии WBA Исраил Мадримов — Мишель Соро.

Поединок проходил при небольшом преимуществе узбекского боксера Мадримова, который в 7-м раунде потряс француза Соро, и рефери тут же остановил схватку. Все бы ничего, но остановка боя произошла уже после гонга. Более того, Исраил нанес 7 ударов после окончания раунда. Отметим, в телетрансляции гонг было плохо слышно, однако это не оправдывает действий рефери. Последующие протесты со стороны француза ни к чему не привели.

Видео спорного нокаута:

Лучшие моменты боя Исраил Мадримов — Мишель Соро:

Отметим, непобедимый Мадримов выиграл свой 8-й поединок в профи. Соро проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 35 побед и одну ничью. Этот успех приблизил Мадримова к чемпионскому поединку с Джермаллом Чарло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский супертяж оказался в тяжелом нокауте на вечере бокса Ломаченко — Комми.

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#Бокс #Нокаут
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