Боксер вылетел за пределы ринга, пойдя в размен (видео)

Еще один зрелищный нокаут из Танзании.

На Новый год в Морогоро (Танзания) прошел занимательный вечер профессионального бокса, на котором боксеры второго среднего веса (до 76,203 кг) Энтони Эсекьель и Жума Мифаджо выдали зрелищный поединок.

Соответствующее видео доступно на страничке в TimBoxeo в Twitter.

Эсекьель и Мифаджо впервые вышли на ринг в качестве профи и выдали настоящую рубку. Уже в первом раунде 26-летний Энтони после серии разменов заставил соперника пятиться. Отступая Жума всем весом завалился на канаты и упал за пределы ринга. Бой был остановлен, а Мифаджо, который проиграл техническим нокаутом, понадобилась помощь.

Видео нокаута в бою Энтони Эсекьель — Жума Мифаджо доступно в сети:

Напомним, 1 января на вечере бокса в танзанийском Дар-эс-Саламе зрители стали свидетелями брутального нокаута в исполнении боксера-дебютанта. Кроме того, в России боксер вылетел за пределы ринга и был зафиксирован нокаут. К слову, на том же вечере бокса канаты не удержали российского боксера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Узбекистане боец нокаутировал соперника после гонга.