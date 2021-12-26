Укр

Российский боксер вылетел из ринга головой вниз после жуткого нокаута (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тигран Согоян - Мурадбек Сапаев Новость обновлена 26 декабря 2021, 12:44
Тигран Согоян - Мурадбек Сапаев

Спортсмен долго не мог прийти в себя.

На боксерском турнире в Москве от промоушена Pravda Fighting Championship зрители стали свидетелями эффектного нокаута в одном из поединков андеркарда.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале организации.

Разогревать публику доверили российским боксерам легкого веса (до 61,235 кг) Тиграну Согояну и Мурадбеку Сапаеву. Согоян с первых минут оказывал давление на оппонента, а уже под конец стартового раунда Тигран мощнейшим ударом нокаутировал соперника, который вылетел из ринга головой вниз.

Добавим, что Сапаев после такого падения не вернулся на ринг на традиционную церемонию поднятия руки победителю, а остался восстанавливаться от удара на зрительском месте.

Видео страшного нокаута в бою Тигран Согоян — Мурадбек Сапаев доступно в сети:

Полное видео боя Тигран Согоян — Мурадбек Сапаев:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Денис Беринчик в зрелищном поединке защитил титул чемпиона WBO International в легком весе от посягательств россиянина Исы Чаниева. У нас на сайте доступно видео лучших моментов этого боя.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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