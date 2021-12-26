В России боксер стал жертвой канатов (видео)
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Спортсмены просто вылетали из ринга.
В Москве состоялся вечер бокса от компании Pravda Fighting Championship. Но шоу бойцы массово вылетали за пределы ринга из-за ненадежных канатов.
Соответствующее видео доступно на YouTube-канале организации.
Во время поединка андеркарда на ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,203 кг) россияне Артем Фишер и Тимур Мстоян. Мстоян, пользуясь преимуществом в габаритах, выглядел предпочтительнее и в середине первого раунда серией ударов заставил более молодого соперника отойти к канатам. 19-летний Артем пытался устоять на ногах за счет канатов, однако лишь улетел спиной вниз с ринга. Спортсмен был готов продолжать бой, но его тренер запретил ему делать это. В итоге судьи поединка приняли спорное решение засчитать Фишеру поражение техническим нокаутом.
Видео спорного нокаута в бою Артем Фишер — Тимур Мстоян:
Полное видео боя Артем Фишер — Тимур Мстоян (смотреть с 50:34):
К слову, комментаторы шоу в эфире сообщили, что бойцы знали о ненадежных канатах заранее. Видимо, организаторы используют такие канаты для зрелищности боев.
В сети раскритиковали такой подход к здоровью боксеров:
Добавим, что на этом же вечера бокса Тигран Согоян нокаутировал Мурадбека Сапаева. Боксер полетел за пределы ринга головой вниз.
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