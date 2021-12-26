В России боксер стал жертвой канатов (видео)

Спортсмены просто вылетали из ринга.

В Москве состоялся вечер бокса от компании Pravda Fighting Championship. Но шоу бойцы массово вылетали за пределы ринга из-за ненадежных канатов.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале организации.

Во время поединка андеркарда на ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,203 кг) россияне Артем Фишер и Тимур Мстоян. Мстоян, пользуясь преимуществом в габаритах, выглядел предпочтительнее и в середине первого раунда серией ударов заставил более молодого соперника отойти к канатам. 19-летний Артем пытался устоять на ногах за счет канатов, однако лишь улетел спиной вниз с ринга. Спортсмен был готов продолжать бой, но его тренер запретил ему делать это. В итоге судьи поединка приняли спорное решение засчитать Фишеру поражение техническим нокаутом.

Видео спорного нокаута в бою Артем Фишер — Тимур Мстоян:

Полное видео боя Артем Фишер — Тимур Мстоян (смотреть с 50:34):

К слову, комментаторы шоу в эфире сообщили, что бойцы знали о ненадежных канатах заранее. Видимо, организаторы используют такие канаты для зрелищности боев.

В сети раскритиковали такой подход к здоровью боксеров:

В сети раскритиковали организаторов за ненадежные канаты

Добавим, что на этом же вечера бокса Тигран Согоян нокаутировал Мурадбека Сапаева. Боксер полетел за пределы ринга головой вниз.