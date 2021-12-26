У Росії боксер став жертвою канатів (відео)
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Спортсмени просто вилітали з рингу.
У Москві відбувся вечір боксу від компанії Pravda Fighting Championship. На шоу бійці масово вилітали за межі рингу через ненадійні канати.
Відповідне відео доступне на YouTube-каналі організації.
Під час поєдинку андеркарда на рингу зустрілися представники другої середньої ваги (до 76,203 кг) росіяни Артем Фішер та Тимур Мстоян. 21-річний Мстоян, користуючись перевагою в габаритах, виглядав краще і в середині першого раунду серією ударів змусив молодшого суперника відійти до канатів. 19-річний Артем, користуючись канатами, намагався встояти на ногах, однак лише полетів спиною вниз з рингу. Спортсмен був готовий продовжувати бій, але його тренер заборонив робити це. У результаті судді поєдинку ухвалили спірне рішення зарахувати Фішеру поразку технічним нокаутом.
Відео спірного нокауту в бою Артем Фішер — Тимур Мстоян:
Повне відео бою Артем Фішер — Тимур Мстоян (дивитися з 50:34):
До речі, коментатори шоу в ефірі повідомили, що бійці знали про ненадійні канати заздалегідь. Очевидно, організатори використовують такі канати для видовищності боїв.
У мережі розкритикували такий підхід до здоров’я боксерів:
Додамо, що цього ж вечора боксу Тигран Согоян нокаутував Мурадбека Сапаєва. Боксер полетів за межі рингу головою вниз.
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