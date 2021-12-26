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Російський боксер вилетів з рингу головою вниз після страшного нокауту (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тигран Согоян — Мурадбек Сапаєв Новина оновлена 26 грудня 2021, 12:44
Тигран Согоян — Мурадбек Сапаєв

Спортсмен довго не міг прийти до тями.

На боксерському турнірі в Москві від промоушену Pravda Fighting Championship глядачі стали свідками ефектного нокауту в одному з поєдинків андеркарду.

Відповідне відео з’явилося на YouTube каналі організації.

Розігрівати публіку довірили російським боксерам легкої ваги (до 61,235 кг) Тиграну Согояну та Мурадбеку Сапаєву. Согоян з перших хвилин чинив тиск на опонента, а вже під кінець стартового раунду Тигран потужним ударом нокаутував суперника, який вилетів з рингу головою вниз.

Додамо, що Сапаєв після такого падіння не повернувся на ринг на традиційну церемонію підняття руки переможцю, а залишився відновлюватися від удару на місці для глядачів.

Відео страшного нокауту в бою Тигран Согоян — Мурадбек Сапаєв доступне в мережі:

Повне відео бою Тигран Согоян — Мурадбек Сапаєв:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Денис Берінчик у видовищному поєдинку захистив титул чемпіона WBO International у легкій вазі від зазіхань росіянина Іси Чанієва. У нас на сайті доступне відео найкращих моментів цього бою.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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