З’явилося відео, як Берінчик побив росіянина на очах у сотень українців

Глядачі чекали нокауту, але не вдалося

Денис Берінчик (16-0, 9 КО) здобув перемогу над росіянином Ісою Чанієвим (15-4, 7 КО) та захистив титул WBO International у легкій вазі. Поєдинок відбувся у Броварах під Києвом у рамках масштабного вечора боксу від компанії братів Кличків K2 Promotion.

Берінчик та Чанієв гідно пройшли усі 12 раундів, проте усі троє суддів назвали переможцем українця. Денис справді більше й точніше потрапляв по росіянину, але той виявив стійкість і не лише не впав, а й намагався атакувати. Іноді це навіть непогано виходило.

БЕРІНЧИК — ЧАНІЄВ: КРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ

Зазначимо, що на сам поєдинок Берінчик виїхав автомобілем, що поповнило його колекцію епатажних появ перед боями.

А ось після бою Берінчик подякував глядачам за підтримку та щиро сказав "дякую" всім, хто приходить подивитися на бокс.

Варто наголосити, що в рамках вечора боксу було ще чимало цікавих поєдинків. Зокрема, битва важкоатлетів Андрія Руденка та Владислава Сіренка закінчилася перемогою молодості. Руденко пасивно проявляв себе в рингу, внаслідок чого суддя (до речі, несподівано для багатьох) після шостого раунду припинив бій.

Також перемоги здобули Дмитро Митрофанов, Арнольд Хегай та Василь Чеботар.

Нагадаємо, тиждень тому свою перемогу здобув інший українець Василь Ломаченко, побивши Річарда Коммі. Незабаром Ломаченко сподівається знову вийти на чемпіонський бій із Джорджем Камбососом.