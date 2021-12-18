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Берінчик виніс росіянина Чанієва, але це далось йому непросто

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Денис Берінчик та Іса Чанієв Новина оновлена 19 грудня 2021, 00:28
Денис Берінчик та Іса Чанієв

Представник країни-агресора програв на втіху української публіки

У суботу, 18 грудня, у Броварах зійшлися в бою українець Денис Берінчик та росіянин Іса Чанієв, – поєдинок закінчився перемогою нашого співвітчизника.

"Телеграф" стежив за трансляцією бою.

Від самого початку бою Берінчик захопив ініціативу та приблизно з третього раунду почав цементувати свою перемогу. Він ефектно попадав по супернику, а росіянин частіше тікав, відповідаючи влучними контратаками. Загалом поєдинок вийшов дуже конкурентним, не можна сказати, що перемога далася українцеві легко. Росіянин проявив стійкість і, попри пропущені удари, не йшов у клінчі.

Публіка шалено підтримувала Дениса, бурхливо реагуючи на кожен його успіх.

Боксери пройшли всю дистанцію, влаштувавши в останньому раунді справжню мʼясорубку. Судді одностайно назвали переможцем Дениса Берінчика, українець зберіг титул WBO International.

Як відомо, 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах під Києвом провели вечір боксу під егідою компанії братів Кличків K2 Promotions за участю відомих українських спортсменів та іноземців. Денис Берінчик не зрадив собі й знову незвично з’явився на рингу. Цього разу він виїхав до глядачів на автомобілі.

Бій у середній вазі між Берінчиком та Чанієвим став найзірковішим, однак у рамках заходу були й інші цікаві поєдинки. Сутичка супертяжів Андрія Руденка та Владислава Сіренка закінчилася передбачуваною перемогою останнього.

Інший відомий українець Дмитро Митрофанов нокаутом переміг Берікбайя Нуримбетова з Казахстану. Це перша дострокова перемога Митрофанова за 26 місяців.

Одеський "Термінатор" Арнольд Хегай виніс аргентинця Вісенте Родрігеса, а інший представник "південної пальміри" Василь Чеботар не залишив шансів казаху Сарадату Рахманкулу.

Як повідомляв "Телеграф", перед боєм Берінчик провів пресконференцію, в рамках якої заявив, що "голодний і готовий пройти всю дистанцію" у бою з Чанієвим. Проте, згідно з прогнозами букмекерів, у росіянина було дуже мало шансів на перемогу.

Зазначимо, що Берінчик виступає в одній ваговій категорії з іншим українцем Василем Ломаченком, який днями здобув перемогу над Річардом Коммі.

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#Бокс #Денис Берінчик #Іса Чаніев
Денис Берінчик та Іса Чанієв
Бокс
Берінчик виніс росіянина Чанієва, але це далось йому непросто
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Денис Берінчик та Іса Чанієв
Берінчик виніс росіянина Чанієва, але це далось йому непросто
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