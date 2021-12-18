Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто

Представитель страны-агрессора проиграл на радость украинской публики

В субботу, 18 декабря, в Броварах сошлись в бою украинец Денис Беринчик и россиянин Иса Чаниев, — поединок закончился победой нашего соотечественника.

"Телеграф" следил за трансляцией боя.

С самого начала боя Беринчик взял инициативу и примерно с третьего раунда начал цементировать свою победу. Он эффектно попадал по сопернику, а россиянин чаще убегал, изредка выдавай меткие контратаки. В целом поединок получился весьма конкурентным, нельзя сказать, что победа далась украинцу легко. Россиянин проявил стойкость и, несмотря на пропущенные удары, не уходил в клинчи.

Публика неистово поддерживала Дениса, бурно реагируя на каждый его успех.

Боксеры прошли всю дистанцию, устроив в 12-м раунде настоящую мясорубку. Судьи единогласно назвали победителем Дениса Беринчика, украинец сохранил титул WBO International.

Как известно, 18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах под Киевом провели вечер бокса под эгидой компании братьев Кличко K2 Promotions с участием известных украинских спортсменов и иностранцев. Денис Беринчик не изменил себе и снова необычно появился на ринге. В этот раз он выехал к зрителям на автомобиле.

Бой в среднем весе между Беринчиком и Чаниевым стал самым звездным, однако в рамках мероприятия были и другие интересные поединки. Схватка супертяжей Андрея Руденко и Владислава Сиренко закончилась предсказуемой победой последнего.

Другой известный украинец Дмитрий Митрофанов победил Берикбайя Нурымбетова из Казахстана. Примечательно, что это первая досрочная победа Митрофанова за 26 месяцев.

Одесский "Терминатор" Арнольд Хегай вынес аргентинца Висенте Родригеса, а другой представитель "южной пальмиры" Василий Чеботарь не оставил шансов казаху Сарадату Рахманкулу.

Как сообщал "Телеграф", перед боем Беринчик провел пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что "голоден и готов пройти всю дистанцию" в бое с Чаниевым.

Однако, согласно прогнозам букмекеров, у россиянина заведомо было очень мало шансов на победу.

Отметим, что Беринчик выступает в одной весовой категории с другим украинцем Василием Ломаченко, который на днях одержал победу над Ричардом Комми.