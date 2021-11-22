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Берінчику в суперники дістався відомий росіянин: де і коли пройде бій

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Денис Берінчик Новина оновлена 22 листопада 2021, 17:18
Денис Берінчик

Українець нарешті дізнався ім’я наступного суперника.

Відомий український боксер Денис Берінчик (15-0, 8 КО), який володіє чемпіонським поясом WBO International у легкій вазі (до 61,235 кг), проведе захист титулу в бою з колишнім претендентом на пояс IBF у легкій вазі росіянином Ісою Чанієвим (15- 7 ДО).

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

Бій Берінчик — Чанієв пройде 18 грудня у ТРЦ "Термінал" у Броварах. Примітно, що українець мав битися 27 листопада у Києві у Палаці спорту, проте травмувався на тренуванні.

У своєму останньому бою Берінчик на голих кулаках побив росіянина Артема Лобова.

Чанієв у липні 2021 року переміг нокаутом у третьому раунді Нуртаса Ажбенова. Додамо, що найбільшу популярність Іса отримав у поєдинку за титул чемпіона світу проти ганця Річарда Коммі. Тоді росіянин опинився у важкому нокауті у другому раунді. До речі, Коммі є наступним суперником Василя Ломаченка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер Артем Далакян ефектно нокаутував суперника на вечорі боксу у Києві, захистивши титул чемпіона світу.

Теги:
#Бокс #Денис Беринчик #Іса Чаніев
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