Беринчику в соперники достался известный россиянин: где и когда пройдет бой

Украинец наконец-то узнал имя следующего соперника.

Известный украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 8 КО), который владеет чемпионским поясом WBO International в легком весе (до 61,235 кг) проведет защиту титула в бою с бывшим претендентом на пояс IBF в легком весе россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк на своей страничке в Instagram.

Бой Беринчик — Чаниев пройдет 18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах. Примечательно, что украинец должен был драться 27 ноября в Киеве во Дворце спорта, однако травмировался на тренировке.

В своем последнем бою Беринчик на голых кулаках избил россиянина Артема Лобова.

Чаниев в июле 2021 года победил нокаутом в третьем раунде Нуртаса Ажбенова. Добавим, что наибольшую известность Иса получил в поединке за титул чемпиона мира против ганца Ричарда Комми. Тогда россиянин оказался в тяжелейшем нокауте во втором раунде. К слову, Комми является следующим соперником Василия Ломаченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Артем Далакян эффектно нокаутировал соперника на вечере бокса в Киеве, защитив титул чемпиона мира.