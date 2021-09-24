Вірю в перемогу Усика, але за логікою повинен перемогти Джошуа, — Владислав Сіренко

Відомий український важковаговик поділився своїми очікуваннями від головного бою 2021 року

Вже завтра, 25 вересня, відбудеться найочікуваніший боксерський поєдинок 2021 року в суперважкій вазі — українець Олександр Усик зійдеться з британцем Ентоні Джошуа. "Телеграф" продовжує висвітлювати антураж навколо бою і на цей раз поцікавився думкою про майбутню сутичку в українського важковаговика (18 перемог і 0 поразок на професійному рингу) Владислава Сіренка.

- Ми говоримо з тобою напередодні "бою року" Усик-Джошуа. Як оцінюєш шанси нашого боксера?

- Якщо поміркувати логічно, то Олександр боксує в гостях, а в такій ситуації здобути перемогу завжди в рази важче. Тим більше він бореться проти чемпіона, потрібно бути вище рівнем. Думаю, що судді будуть на боці чемпіона. Ентоні Джошуа у них, в Англії — справжня Superstar (суперзірка, — ред.), приносить їм великі дивіденди. Вони зроблять все, щоб чемпіон залишився чемпіоном. Олександру для перемоги потрібно докласти максимально багато зусиль, але впевнений, що у нього все може вийти.

- У тебе вже було 18 поєдинків на професійному рівні. На твоє переконання, що все-таки важливіше: вага або швидкість? Адже, грубо кажучи, Усик-Джошуа — це якраз вага проти швидкості.

- Найважливіше — баланс в цих всіх аспектах. Коли ти дуже швидкий — ти втрачаєш в якихось силових показниках, коли ти дуже сильний — навпаки. Хто знаходить золоту середину — тому краще за всіх.

- Цікава ситуація: Джошуа працював над скиданням ваги й перед боєм він скинув близько 10 кілограмів, а Саша, навпаки, набирав. У кого більш комфортне положення — у того, хто набирав, або у того, хто працював над скиданням?

- Ну ви знаєте, щодо набору ваги — для Олександра це, може, незвично, бо раніше він з такою вагою не виходив. Це мої суб’єктивні припущення, але думаю, це буде щось нове для нього. А у випадку Джошуа — він вже робив таку маніпуляцію, щоб бути більш рухливими та швидким. А навіщо він це робив зараз — я не знаю. Можливо, ми це вже побачимо під час бою, коли зрозуміємо, яку тактику і стратегію вибере Джошуа.

- Але ж Джошуа і сам не заперечує, що суперника, подібного Олександру, в його кар’єрі ще не було. Можливо, тут є якийсь елемент побоювання, що Саша піднесе сюрпризи? Може, тому такі кроки?

- Ні для кого не секрет, що стиль Олександра специфічний, він лівша. З такими бійцями проводити бої дуже непросто, і Джошуа це теж розуміє, він так і висловився.

- До речі, про стиль Усика. Ти ж його спаринг-партнер упродовж багатьох років. Протягом кар’єри його стиль якось змінювався? Або він в цьому плані дуже послідовний боксер?

- Я б не сказав, що у нього в стилі щось змінювалося. Все так же, але можливо, він набирав в певних показниках — силових, швидкісних. А сам стиль хіба що шліфувався, але не змінювався.

Сіренко — багаторічний спаринг-партнер Олександра Усика

- Підсумуємо тему "Усик-Джошуа". Яким буде цей бій і хто, на твою думку, переможе?

- Я б, звичайно, хотів побачити перемогу Олександра, і я в неї вірю. Але логічно скажу, що повинен перемогти Джошуа. Тим більше, що в разі чого там буде упередженість суддів. Плюс Олександр може припуститися помилки, а Джошуа — просто декласувати суперника. Хоча на такому рівні подібного відбуватися не повинно.

Нагадаємо, поєдинок Усик-Джошуа, який вже нарекли "Боєм року", відбудеться в суботу, 25 вересня на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур Стедіум" в Лондоні.

У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже сервіс megogo. Крім того, "Телеграф" проведе текстову трансляцію шоу, яке почнеться о 22:00 за київським часом.