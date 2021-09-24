Бій Усик-Джошуа буде судити українець: хто він і що про нього відомо

Виліт Віктора Фесечка в Лондон до останнього був під питанням

Обслуговувати один з головних боксерських поєдинків 2021 року, між суперваговиками — українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), буде український суддя Віктор Фесечко. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

За її словами, рішення про виліт судді міжнародної категорії Фесечка в Лондон, де відбудеться бій, було прийнято буквально в останній момент і довелося проробити чимало роботи для цього, в тому числі утрясти візове питання.

"Для Ліги професійного боксу України, як національної федерації, і в цілому для українського професійного боксу факт того, що український суддя буде працювати на такому поєдинку, — це найвища оцінка світової боксерської спільноти рівня роботи українських фахівців... Це великий респект всім нам, хто робить в цій країні в непростих умовах індустрію професійного боксу", — написала Шатернікова.

Відзначимо, що Віктор Фесечко — Заслужений майстер спорту України з боксу. Ексчемпіон Європи за версією WBF. У 2001 році отримав звання інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBF. Зараз працює тренером і рефері професійного боксу.

Варто додати, судити поєдинок в рингу буде британець Майкл Александер з Донкастера (Великобританія). А підрахунок очок проводитимуть британець Ховард Фостер, американець Стів Вайсфельд і, як стало тепер відомо напевно — наш Віктор Фесечко.

Поєдинок Усик-Джошуа, який вже нарекли "Боєм року", відбудеться в суботу, 25 вересня на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур Стедіум" в Лондоні.

У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже сервіс megogo. Крім того, "Телеграф" проведе текстову трансляцію шоу, яке почнеться о 22:00 за київським часом.