Бой Усик-Джошуа будет судить украинец: кто он и что о нем известно

Вылет Виктора Фесечко в Лондон до последнего был под вопросом

Обслуживать один из главных боксерских поединков 2021 года между супертяжами — украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), будет украинский судья Виктор Фесечко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

По ее словам, решение о вылете судьи международной категории Фесечко в Лондон, где состоится бой, было принято буквально в последний момент и пришлось проделать немало работы для этого, в том числе утрясти визовый вопрос.

"Для Лиги профессионального бокса Украины, как национальной федерации, и в целом для украинского профессионального бокса факт того, что украинский судья будет работать на таком поединке, — это высочайшая оценка мирового боксерского сообщества уровня работы украинских специалистов… Это большой респект всем нам, кто делает в этой стране в непростых условиях индустрию профессионального бокса", — написала Шатерникова.

Отметим, что Виктор Фесечко — Заслуженный мастер спорта Украины по боксу. Экс-чемпион Европы по версии WBF. В 2001 году получил звание интерконтинентального чемпиона мира по версии WBF. Сейчас работает тренером и рефери профессионального бокса.

Стоит добавить, что помимо украинца, судить поединок в ринге будет британец Майкл Александер из Донкастера (Великобритания). А подсчет очков будут проводить британец Ховард Фостер, американец Стив Вайсфельд и, как стало теперь известно наверняка — наш Виктор Фесечко.

Поединок Усик-Джошуа, который уже нарекли "Боем года", состоится в субботу, 25 сентября на стадионе футбольного клуба "Тоттенхем Хотспур Стэдиум" в Лондоне.

В прямом эфире в Украине поединок покажет сервис megogo. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую трансляцию шоу, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.