В ринге с Усиком будут два британца: стали известны судьи боя с Джошуа

На бой Усик — Джошуа назначили судей.

Чемпионский бой за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик — Энтони Джошуа рассудит интернациональная бригада арбитров, а рефери в ринге назначен британец.

Об этом сообщает dailystar.

По информации источника, судить поединок в ринге будет британец Майкл Александер из Донкастера. А подсчет очков будут проводить британец Ховард Фостер, украинец Виктор Фесечко и американец Стив Вайсфельд. Именно от этих троих будет зависеть исход поединка, если тот продлится всю дистанцию в 12 раундов.

Тем не менее в команде украинца заявили, что не намерены доводить дело до судейского решения. Промоутер Усика Александр Красюк отметил, что изначальный план Усика — завершить бой с Джошуа досрочно.

"Судьи должны просто прийти, насладиться боем, а затем вернуться домой", — рассказал Красюк.

Отметим, известный украинский супертяж Владислав Сиренко в комментарии obozrevatel заявил, что если бой продлится всю дистанцию, то победы Усику не видать, ведь AJ — настоящая звезда в Англии, а его промоутеры сделают все, чтобы оградить Энтони от поражения.

"Представители Джошуа сделают все возможное для этого. Даже что-то не по правилам", — считает Сиренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине посмотреть бой Усик — Джошуа.