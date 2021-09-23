У рингу з Усиком будуть два британця: стали відомі судді бою з Джошуа

На бій Усик — Джошуа призначили суддів.

Чемпіонський бій за титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик — Ентоні Джошуа розсудить інтернаціональна бригада арбітрів, а рефері в ринзі призначений британець.

Про це повідомляє dailystar.

За інформацією джерела, судити поєдинок в ринзі буде британець Майкл Александер із Донкастера. А підрахунок очок проводитимуть британець Ховард Фостер, українець Віктор Фесечко і американець Стів Вайсфельд. Саме від цих трьох буде залежати результат поєдинку, якщо той триватиме всю дистанцію в 12 раундів.

Проте в команді українця заявили, що не мають наміру доводити справу до суддівського рішення. Промоутер Усика Олександр Красюк зазначив, що початковий план Усика — завершити бій з Джошуа достроково.

"Судді повинні просто прийти, насолодитися боєм, а потім повернутися додому", — розповів Красюк.

Відзначимо, відомий український супертяж Владислав Сіренко в коментарі obozrevatel заявив, що якщо бій триватиме всю дистанцію, то перемоги Усику не бачити, адже AJ — справжня зірка в Англії, а його промоутери зроблять все, щоб захистити Ентоні від поразки.

"Представники Джошуа зроблять все можливе для цього. Навіть щось не за правилами", — вважає Сіренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні подивитися бій Усик — Джошуа.