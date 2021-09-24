Верю в победу Усика, но по логике должен победить Джошуа, - Владислав Сиренко

Известный украинский тяжеловес поделился своими ожиданиями от главного боя 2021 года

Уже завтра, 25 сентября, состоится самый ожидаемый боксерский поединок 2021 года в супертяжелом весе — украинец Александр Усик сойдется с британцем Энтони Джошуа. "Телеграф" продолжает освещать антураж вокруг боя и на этот раз поинтересовался мнением о грядущей схватке у украинского тяжеловеса (18 побед и 0 поражений на профессиональном ринге) Владислава Сиренко.

— Мы говорим с тобой накануне "боя года" Усик-Джошуа. Как оцениваешь шансы нашего боксёра?

— Если порассуждать логически, то Александр боксирует в гостях, а в такой ситуации добыть победу всегда в разы тяжелее. Тем более, он сражается против чемпиона, нужно быть выше уровнем. Думаю, что судьи будут на стороне чемпиона. Энтони Джошуа у них, в Англии — настоящая Superstar (суперзвезда, — ред.), приносит им большие дивиденды. Они сделают всё, чтобы чемпион остался чемпионом. Александру для победы нужно приложить максимально много усилий, но уверен, что у него всё может получиться.

— У тебя уже было 18 поединков на профессиональном уровне. По твоему убеждению, что всё-таки важнее: вес или скорость? Ведь грубо говоря, Усик-Джошуа — это как раз вес против скорости.

— Самое важное — баланс в этих всех аспектах. Когда ты очень быстрый — ты теряешь в каких-то силовых показателях, когда ты очень сильный — наоборот. Кто находит золотую середину — тому лучше всех.

— Интересная ситуация: Джошуа работал над сбросом веса и перед боем он скинул около 10 килограмм, а Саша, наоборот, набирал. У кого более комфортное положение — у того, который набирал, или у того, кто работал над сбросом?

— Ну вы знаете, насчёт набора веса — для Александра это, может, непривычно, так как раньше он с таким весом не выходил. Это мои субъективные догадки, но думаю, это будет что-то новое для него. А в случае Джошуа — он уже делал такую манипуляцию, чтобы быть подвижнее и быстрее. А зачем он это делал сейчас — я не знаю. Возможно, мы это уже увидим во время боя, когда поймём, какую тактику и стратегию выберет Джошуа.

— Но ведь Джошуа и сам не отрицает, что соперника, подобного Александру, в его карьере ещё не было. Возможно, здесь есть некий элемент опасения, что Саша преподнесёт сюрпризы? Может, поэтому такие шаги?

— Ни для кого не секрет, что стиль Александра специфичекий, он левша. С такими бойцами проводить бои очень непросто, и Джошуа это тоже понимает, он так и выразился.

— К слову, о стиле Усика. Ты же его спарринг-партнёр на протяжении многих лет. В течение карьеры его стиль как-то менялся? Или он в этом плане очень последовательный боксёр?

— Я бы не сказал, что у него в стиле что-то менялось. Всё так же, но возможно, он набирал в определённых показателях — силовых, скоростных. А сам стиль разве что шлифовался, но не менялся.

Сиренко - многолетний спарринг-партнер Александра Усика

— Подытожим тему "Усик-Джошуа". Каким будет этот бой и кто, по твоему мнению, победит?

— Я бы, конечно, хотел увидеть победу Александра, и я в неё верю. Но логически скажу, что должен победить Джошуа. Тем более, что в случае чего там будет предвзятость судей. Плюс Александр может допустить ошибку, а Джошуа попросту деклассировать соперника. Хотя на таком уровне подобного происходить не должно.

Напомним, поединок Усик-Джошуа, который уже нарекли "Боем года", состоится в субботу, 25 сентября на стадионе футбольного клуба "Тоттенхем Хотспур Стэдиум" в Лондоне.

В прямом эфире в Украине поединок покажет сервис megogo. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую трансляцию шоу, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.