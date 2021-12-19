Появилось видео, как Беринчик побил россиянина на глазах у сотен украинцев

Зрители ждали нокаута, но не удалось

Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе. Поединок состоялся в Броварах под Киевом в рамках масштабного вечера бокса от компании братьев Кличко K2 Promotion.

Беринчик и Чаниев достойно прошли все 12 раундов, однако все трое судей назвали победителем украинца. Денис действительно больше и точнее попадал по россиянину, но тот проявил стойкость и не только не упал, но и пытался атаковать. Иногда это даже неплохо получалось.

БЕРИНЧИК — ЧАНИЕВ: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ

Отметим, что на сам поединок Беринчик выехал на автомобиле, что пополнило его коллекцию эпатажных появлений перед боями.

А вот после боя Беринчик поблагодарил зрителей за поддержку и искренне сказал "спасибо" всем, кто приходит посмотреть на бокс.

Стоит подчеркнуть, что в рамках вечера бокса было еще немало интересных поединков. В частности, битва тяжеловесов Андрея Руденко и Владислава Сиренко закончилась победой молодости. Руденко пассивно проявлял себя в ринге, вследствие чего судья (к слову, неожиданно для многих), после шестого раунда прекратил бой.

Также победы одержали Дмитрий Митрофанов, Арнольд Хегай и Василий Чеботарь.

Напомним, неделю назад свою победу одержал другой украинец Василий Ломаченко, побив Ричарда Комми. Вскоре Ломаченко надеется снова выйти на чемпионский бой с Джорджом Камбососом.