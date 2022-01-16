Укр

Кикбоксер добыл впечатляющую победу в дебютном бою в UFC (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Вячеслав Борщев Новость обновлена 16 января 2022, 13:12
Вячеслав Борщев

Отличный старт в лучшей ММА-лиге мира.

В ночь с 15 на 16 января (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX состоялся первый турнир от UFC в 2022 году.

В основном карде шоу UFC Vegas 46 в октагоне сразились россиянин Вячеслав Борщев и американец Дакота Буш. Поединок представителей легкого веса (до 70 кг) завершился уже в первом раунде. На 2-й минуте Борщев, который пришел в ММА из кикбоксинга, мощным ударом по корпусу остановил американца, добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Вячеслав Борщев — Дакота Буш:

За свое выступление Борщев получил от UFC дополнительный чек на 50 тысяч долларов. К слову, боем вечера был признан главный поединок карда Келвин Каттар — Гига Чикадзе, в котором победу единогласным решением судей одержал первый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере смешанных единоборства в Великобритании зрители удивились странному подбору соперников. В сети появилось видео, на котором видно, как огромный боец в клетке избивает "школьника".

Напомним, в Танзании боксер вылетел за пределы ринга после удара соперника.

Теги:
#Нокаут #Смешанные единоборства #UFC
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