Кикбоксер добыл впечатляющую победу в дебютном бою в UFC (видео)
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Отличный старт в лучшей ММА-лиге мира.
В ночь с 15 на 16 января (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX состоялся первый турнир от UFC в 2022 году.
В основном карде шоу UFC Vegas 46 в октагоне сразились россиянин Вячеслав Борщев и американец Дакота Буш. Поединок представителей легкого веса (до 70 кг) завершился уже в первом раунде. На 2-й минуте Борщев, который пришел в ММА из кикбоксинга, мощным ударом по корпусу остановил американца, добивание не понадобилось.
Видео нокаута в бою Вячеслав Борщев — Дакота Буш:
За свое выступление Борщев получил от UFC дополнительный чек на 50 тысяч долларов. К слову, боем вечера был признан главный поединок карда Келвин Каттар — Гига Чикадзе, в котором победу единогласным решением судей одержал первый.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере смешанных единоборства в Великобритании зрители удивились странному подбору соперников. В сети появилось видео, на котором видно, как огромный боец в клетке избивает "школьника".
Напомним, в Танзании боксер вылетел за пределы ринга после удара соперника.
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