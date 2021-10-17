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Ісмаїлов опинився у важкому нокауті в бою з Мінєєвим (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Ісмаїлов — Мінєєв 2
Ісмаїлов — Мінєєв 2

Магомед Ісмаїлов і Володимир Мінєєв провели бій-реванш.

У суботу, 16 жовтня, в Сочі відбувся великий вечір професійних єдиноборств, головною подією якого став чемпіонський бій в середній вазі за версією AMC Fight Nights Global між росіянами Магомедом Ісмаїловим і Володимиром Мінєєвим.

У кінцівці 3-го раунду Мінєєв уникнув задушливого прийому суперника, а потім притиснув опонента до сітки, після чого ударами коліном в голову повалив опонента, а потім і добив. Рефері довгий час не втручався, хоча Ісмаїлов вже не оборонявся, але все таки зафіксував технічний нокаут. До слова, Ісмаїлов не відразу прийшов до тями.

Відео бою Ісмаїлов — Мінєєв 2:

Додамо, що бійці вже зустрічалися між собою. У жовтні 2018 року в їхньому протистоянні була зафіксована нічия.

Відзначимо, що 31-річний Мінєєв здобув 16-ту перемогу в профі при одній поразці і одній нічиїй. 35-річний Ісмаїлов програв утретє, маючи на рахунку 17 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боєць ММА Потеря потрапив в UFC.

Теги:
#Змішані єдиноборства #Володимир Мінєєв #Магомед Ісмаїлов
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