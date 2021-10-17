Исмаилов оказался в тяжелейшем нокауте в бою с Минеевым (видео)

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев провели бой-реванш.

В субботу, 16 октября, в Сочи состоялся большой вечер профессиональных единоборств, главным событием которого стал чемпионский бой в среднем весе по версии AMC Fight Nights Global между россиянами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

В концовке 3-го раунда Минеев избежал удушающего приема соперника, а затем прижал оппонента к сетке, после чего ударами коленом в голову повалил оппонента, а затем и добил. Рефери долгое время не вмешивался, хотя Исмаилов уже не оборонялся, но все таки зафиксировал технический нокаут. К слову, Исмаилов не сразу пришел в сознание.

Видео боя Исмаилов — Минеев 2:

Добавим, что бойцы уже встречались между собой. В октябре 2018 года в их противостоянии была зафиксирована ничья.

Отметим, что 31-летний Минеев добыл 16-ю победу в профи при одном поражении и одной ничьей. 35-летний Исмаилов проиграл в третий раз, имея на счету 17 побед.

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