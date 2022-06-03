Российский чемпион в одних трусах избил женщину и взрослого мужчину: подробности
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Инцидент произошел в "культурной столице рф"
Четырехкратный чемпион россии в беге на короткие дистанции Александр Хютте избил двоих людей в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источника, легкоатлет напал на 49-летню женщину и 54-летнего мужчину.
Сообщается, что 23 мая Хютте напал на женщину в подъезде дома на Приморском проспекте, а через час спортсмен набросился на мужчину в лифте. Примечательно, что легкоатлет совершал нападение в одних трусах. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, а вот мужчине досталось сильнее — ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние пострадавшее оценили как средней тяжести.
Хютте задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.
Напомним в 2017 году бывшего бегуна дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы, а в сентябре 2021-го легкоатлет был задержан с наркотиками.
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