Российский чемпион в одних трусах избил женщину и взрослого мужчину: подробности

Инцидент произошел в "культурной столице рф"

Четырехкратный чемпион россии в беге на короткие дистанции Александр Хютте избил двоих людей в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источника, легкоатлет напал на 49-летню женщину и 54-летнего мужчину.

Сообщается, что 23 мая Хютте напал на женщину в подъезде дома на Приморском проспекте, а через час спортсмен набросился на мужчину в лифте. Примечательно, что легкоатлет совершал нападение в одних трусах. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, а вот мужчине досталось сильнее — ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние пострадавшее оценили как средней тяжести.

Хютте задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

Напомним в 2017 году бывшего бегуна дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы, а в сентябре 2021-го легкоатлет был задержан с наркотиками.

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