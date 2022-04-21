Майк Тайсон побив чоловіка у літаку (відео)

Легенда боксу не стримав емоцій.

Легендарний боксер, колишній чемпіон світу у надважкій вазі американець Майк Тайсон знову виправдав своє прізвисько "Найнебезпечніша людина на планеті". У мережі з’явилося відео, на якому "Залізний Майк" б'є пасажира в літаку.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Повідомляється, що один із пасажирів літака діставав Майка, і в якийсь момент нерви боксера не витримали. Майк почав розмахувати кулаками й просто прибив чоловіка в крісло — від сильніших побоїв провокатора врятували інші пасажири. У мережі доступні кадри самого побиття, а також, як молодик дошкуляв 55-річному боксеру. До речі, на другому відео видно наслідки побиття легендою боксу.

Майк, попри свій вік, продовжує проводити поєдинки (виставкові), в яких демонструє приголомшливу фізичну форму. Свій останній поєдинок на професійній арені Тайсон провів у 2005 році, достроково програвши Кевіну Макбрайду.

Раніше повідомлялося, де і коли дивитися супербій Тайсон Ф’юрі — Ділліан Уайт. До слова, букмекери вважають, що поєдинок не триватиме 12 раундів.