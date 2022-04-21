Майк Тайсон избил мужчину в самолете (видео)

Легенда бокса не сдержал эмоций.

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон вновь оправдал свое прозвище "Самый опасных человек на планете". В сети появилось видео, на котором "Железный Майк" избивает пассажира в самолете.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Сообщается, что один из пассажиров самолета доставал Майка, и в какой-то момент нервы боксера не выдержали. Майк принялся размахивать кулаками и просто вбил мужчину в кресло — от более сильных побоев провокатора спасли другие пассажиры. В сети доступны кадры самого избиения, а также, как молодой человек донимал 55-летнего боксера. К слову, на втором видео видно, как легенда бокса потрепал парня.

Майк, несмотря на свой возраст, продолжает проводить поединки (выставочные), в которых демонстрирует потрясающую физическую форму. Свой последний поединок на профессиональной арене Тайсон провел в 2005 году, проиграв досрочно Кевину Макбрайду.

Ранее сообщалось, где и когда смотреть супербой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. К слову, букмекеры считают, что поединок не продлиться 12 раундов.