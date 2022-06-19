Майк Тайсон після скандальної заяви підтримав український народ (відео)

Боксер записав коротке відеозвернення

Легендарний американський боксер Майк Тайсон, котрий досить неоднозначно висловлювався про війну в Україні, підтримав український народ.

Про це повідомляє Федерація боксу України (ФБУ) на своїй сторінці в Instagram.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі записав коротке відеозвернення, у якому підтримав Україну.

"Це Майк Тайсон. Український народ, я з тобою", — сказав "Залізний Майк".

Раніше Тайсон порівняв війну в Україні із полюванням яструба на вільшанку.

"От як я дивлюся на всю цю ситуацію. Напевно, багатьом це не сподобається. Коли я бачу яструба, який піймав вільшанку, то розумію, що можу завадити йому убити цього птаха. Однак якщо я заваджу йому це зробити, він сам помре, його пташенята теж помруть. Так кого я врятую в такому випадку? Наскільки я буду правий?" — заявив Тайсон.

Раніше повідомлялося, що в росії хочуть внести до держдуми закон, згідно з яким на всіх спортивних спорудах потрібно буде починати день з підйому російського прапора та виконання гімну. Це насамперед торкнеться дітей, які займаються спортом.

Нагадаємо, російських паралімпійців змусили дертися по сходах у готель через відсутність нормального пандуса.