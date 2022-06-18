Російських паралімпійців змусили дертися по сходах на батьківщині (відео)

Замість організації "доступного середовища" рф витрачає мільярди доларів на війну

Учасники чемпіонату росії з легкої атлетики серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату не могли самостійно потрапити до готелю "Росія" у Чебоксарах (Чувашія) через непідготовлений пандус.

Про це повідомляє pdmnews. Видання також опублікувало відео, як деякі спортсмени намагалися піднятися у свої номери.

Тренер російських паралімпійців Ірина Громова поскаржилася на відсутність "доступного середовища" у місті.

"Тут не передбачено буквально все: бордюри, дороги… Місто все просто не пристосоване: кафе, аптеки. Тут треба повністю вирішувати проблему. Ми йдемо на стадіон – і дороги, і переходи скрізь із бордюрчиками. В аптеках написано "Натисніть на кнопку". Серйозно? На кнопку натиснути можна, тільки для цього потрібно піднятися на сходи. У нас програма в країні "Доступне середовище", куди виділяються гроші. Адміністрація міста та району має перевіряти це", — сказала Громова.

До речі, в готелі був пандус, однак він виявився занадто вузьким і знаходиться під досить гострим кутом і, за словами Громової, "піднятися по ньому практично неможливо". Місцева влада "вирішила проблему", поставивши біля входу в готель двох чоловіків, які допомагають паралімпійцям піднятися сходами, проте тренер боїться за своїх підопічних.

"З сьогоднішнього дня стоять два чоловіки, які типу допомагають. Але вони не навчені, і це реально небезпечно. Якщо людина не вміє поводитися з коляскою — і сама травмується, і, не дай бог, упустить колясочника", — сказала Громова.

Нагадаємо, російських паралімпійців не допустили на Паралімпіаду в Пекіні через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Президент росії володимир путін назвав це рішення "верхом цинізму".

Раніше повідомлялося, що в росії хочуть змусити спортсменів починати день з підйому прапора та виконання гімну.

Нагадаємо, російський шахіст-путініст Сергій Карякін розповів, що розбагатів через санкції Заходу.