Вместо организации "доступной среды" рф тратит миллиарды долларов на войну

Участники чемпионата россии по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата не могли самостоятельно попасть в гостиницу "Россия" в Чебоксарах (Чувашия) из-за неподготовленного пандуса.

Об этом сообщает pdmnews. Издание также опубликовала видео, как некоторые спортсмены пытались подняться в свои номера.

Тренер российских паралимпийцев Ирина Громова пожаловалась на отсутствие "доступной среды" в городе.

"Здесь не предусмотрено буквально все: бордюры, дороги… Город весь просто не приспособлен: кафе, аптеки. Здесь надо полностью решать проблему. Мы идем на стадион – и дороги, и переходы везде с бордюрчиками. В аптеках написано "Нажмите на кнопку". Серьезно? На кнопку нажать можно, только для этого нужно подняться на ступеньки. У нас программа в стране "Доступная среда", куда выделяются деньги. Администрация города и района должна проверять это", – сказала Громова.

К слову в гостинице был пандус, однако он оказался слишком узким и находится под очень острым углом и по словам Громовой "подняться по нему практически невозможно". Местные власти "решили проблему", поставив у входа в гостиницу двух мужчин, которые помогают паралимпийцам подняться по ступенькам, однако тренер боится за своих подопечных.

"С сегодняшнего дня стоят два мужчины, которые типа помогают. Но они не обучены, и это реально опасно. Если человек не умеет обращаться с коляской – и сам травмируется, и, не дай бог, уронит колясочника", – сказала Громова.

Напомним, российских паралимпийцев не допустили на Паралимпиаду в Пекине из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Президент рф владимир путин назвал это решение "верхом цинизма".

Ранее сообщалось, что в рф хотят заставить спортсменов начинать день с подъема флага и исполнения гимна.

Напомним, российский шахматист-путинист Сергей Карякин рассказал, что разбогател из-за санкций Запада.