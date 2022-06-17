В россии хотят обязать спортсменов начинать день с подъема флага и исполнения гимна

Данное нововведение в первую очередь затронет детей

В рф хотят внести в госдуму закон, согласно которому на всех спортивных сооружениях нужно будет начинать день с подъема российского флага и исполнения гимна.

Об этом заявил депутат Дмитрий Свищев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает "Матч ТВ".

Свищева удивил тот факт, что во многих дворах в США развивается американский флаг, а в рф ему запретили повесить в офисе флаг россии. Теперь депутат предлагает внести в госдуму закон, согласно которому на всех спортивных сооружениях, вне зависимости от статуса, день должен начинаться с подъема флага и исполнения гимна. Таким образом, чиновник хочет, чтобы в рф выросла патриотическая молодежь.

"Необходимо поднять вопрос по флагу. В каждом американском дворе висит флаг, в Прибалтике дом нельзя сдать без флагштока. Я недавно повесил в офис флаг Российской Федерации, меня попросили его снять. Предлагаю внести законодательно закон, чтобы на всех спортивных сооружениях, вне зависимости от статуса, начинался день с подъема флага и исполнения гимна. Наши дети должны привыкать, они должны знать, что флаг – это гордость, национальное достояние", – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в сети высмеяли министра спорта россии, который любыми способами хочет организовать "международный" турнир в россии.

Напомним, юный украинский спортсмен решил стать россиянином во время войны.