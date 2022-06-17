Путинский шахматист поменял "деньги на фантики", радуясь санкциям против россии

В сети смеются над гроссмейстером

Известный российский шахматист Сергей Карякин, которого отстранили от международных соревнований за поддержку президента рф владимира путина и его "спецоперации", поменял все свои доллары на рубли.

Об этом гроссмейстер написал в своем микроблоге в Twitter.

Карякин рассказал, что обогатился за счет санкций США и Евросоюза, просто поменяв в марте доллары на рубли.

"Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару с 2018-го! Лично я поменял все свои доллары в марте по курсу 120 рублей за доллар, сейчас курс – 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро! Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов", — написал спортсмен.

В сети высмеяли шахматиста, отметив, что он поменял "деньги на фантики" и теперь радуется.

В сети высмеяли шахматиста Карякина, который заявил, что поменял все свои доллары на рубли

Ранее в международной шахматной федерации красиво заткнули рот путинскому шахматисту.

Напомним, в рф Карякина назвали "шахматным Иудой" из-за блокировки популярного шахматного сервиса в стране.