У росії хочуть зобов’язати спортсменів починати день з підйому прапора та виконання гімну

Це нововведення насамперед торкнеться дітей

У росії хочуть внести в держдуму закон, згідно з яким на всіх спортивних спорудах потрібно буде починати день з підйому російського прапора та виконання гімну.

Про це заявив депутат Дмитро Свищев на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), передає "Матч ТВ".

Свищева здивував той факт, що в багатьох дворах у США розвивається американський прапор, а в росії йому заборонили повісити в офісі прапор рф. Тепер депутат пропонує внести до держдуми закон, згідно з яким на всіх спортивних спорудах, незалежно від статусу, день повинен розпочинатися з підйому прапора та виконання гімну. Таким чином, чиновник хоче, щоб у росії виросла патріотична молодь.

"Необхідно підняти питання по прапору. У кожному американському дворі висить прапор, у Прибалтиці будинок не можна здати без флагштока. Я нещодавно повісив в офіс прапор Російської Федерації, мене попросили його зняти. Пропоную внести законодавчо закон, щоб на всіх спортивних спорудах, незалежно від статусу, починався день з підйому прапора та виконання гімну. Наші діти повинні звикати, вони повинні знати, що прапор – це гордість, національне надбання", – заявив депутат.

Раніше повідомлялося, що в мережі висміяли міністра спорту росії, який будь-якими способами хоче організувати "міжнародний" турнір у рф.

Нагадаємо, юний український спортсмен вирішив стати росіянином під час війни.