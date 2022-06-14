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"Папуаси, таліби та Чунга-Чанга": у мережі висміяли росію за безглузду спробу організувати "міжнародний" турнір

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Матицин та володимир путін Новина оновлена 14 червня 2022, 20:11
Олег Матицин та володимир путін

Росіяни шукають будь-які способи, щоб заманити будь-яких іноземців для участі у "міжнародних" змаганнях

У вівторок, 14 червня, на 111-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну міністр спорту росії Олег Матицин запросив непальських спортсменів взяти участь у змаганнях, які пройдуть в Казані та Владивостоці.

Про це повідомляє офіційний сайт міністерства спорту рф. За інформацією джерела, Матицин провів зустріч із міністром у справах молоді та спорту Непалу Махешвором Гахатраджем.

На зустрічі російський міністр заявив, що росія дотримується принципу невтручання спорту в політику, а спортивна співпраця між рф та Непалом має великий потенціал. Також Матицин запросив непальських атлетів у рф на "Ігри Дружби" з синхронного плавання, стрибків у воду та плавання в Казані та на міжнародні спортивні ігри "Діти Азії" у Владивостоці.

"Російська Федерація завжди виступає за прямий і відкритий діалог і дотримується принципу невтручання в політику. Спорт має служити зміцненню зв’язків між країнами та поваги до принципів олімпізму. Спортивна співпраця між Росією та Непалом має великий потенціал. В цей час вже реалізується серія спільних російсько-непальських проєктів. Будемо раді бачити делегацію Непалу на наших заходах", — заявив Матицин.

У мережі висміяли жалюгідні спроби росії провести "міжнародні" змагання. Користувачі зазначили, що незабаром російському міністру доведеться запрошувати папуасів, талібів і навіть "мешканців Чунга-Чанги".

У мережі висміяли спробу росіян організувати міжнародний спортивний турнір
У мережі висміяли спробу росіян організувати міжнародний спортивний турнір

Нагадаємо, практично весь російський спорт перебуває в міжнародній ізоляції через повномасштабне вторгнення рф в Україну. У росії навіть розпочалася істерика через усунення збірної з хокею від наступного чемпіонату світу. До речі, колишній російський хокеїст підтримує війну в Україні.

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#Україна #Росія #Непал