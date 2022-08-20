"Мой срок подходит к концу": Майка Тайсона заметили в инвалидной коляске (фото)

Известный боксер, похоже, испытывает проблемы со здоровьем

Легендарный американский боксер Майк Тайсон, который недавно неоднозначно высказался о войне в Украине, перемещался на инвалидной коляске.

Об этом сообщает lowkickmma. Бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе заметили в инвалидной коляске в аэропорту Майами

Данное обстоятельство намекает на серьезные проблемы со здоровьем у легенды бокса. В СМИ пишут, что у 56-летнего Майка есть проблемы со спиной. Кроме того, сообщается о вспышке ишиаса у него, однако официальный подтверждений этой информации не поступало. Именно из-за этой болезни американец завершил карьеру. Примечательно, что сам Майк недавно говорил о приближении смерти.

"Мы все умрем когда-нибудь, конечно. Но недавно я смотрел в зеркало и заметил эти небольшие точки у себя на лице. Я подумал — ого, мой срок годности подходит к концу, уже очень скоро", — цитирует Тайсона nypost.

Напомним, после своего неоднозначного поста про войну в Украине "Железный Майк" исправился и поддержал украинский народ. К слову, недавно Тайсон избил пассажира, который донимал его в салоне самолета.