"Или я буду боксировать с Фьюри, или не буду совсем": Усик может завершить карьеру

Украинский боксер нацелился на титул абсолютного чемпиона мира

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и британский претендент Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) провели бой-реванш в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок завершился победой украинца, который тут же рассказал о своих дальнейших планах.

Александр сразу после боя заявил, что хочет провести поединок только с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Все бы ничего, но "Цыганский король" недавно объявил о завершении карьеры боксера.

"Он не ушел на пенсию. Он хочет со мной боксировать. И моя команда будет в этом направлении работать. Или я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще", — заявил Усик.

Таким образом, есть вероятность того, что мы больше не увидим в ринге украинца.

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Напомним, в андеркарде шоу Усик — Джошуа 2 выступил украинский боксер Даниель Лапин, который без проблем перебоксировал словацкого "Бульдога". К слову, у нас на сайте доступно видео лучших моментов этого поединка.

Ранее сообщалось, что Усик нокаутировал британского боксера на тренировочном сборе. Оппонент украинца оказался в редком стоячем нокауте.