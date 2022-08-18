Усик Джошуа 2: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)

Церемонія відбудеться за 1 день до бою

У п’ятницю, 19 серпня, чемпіон світу з боксу за версією WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО), який у тренувальному таборі набрав 15 кг, та претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) проведуть традиційну процедуру зважування напередодні реваншу 20 серпня.

Пряма відеотрансляція церемонії зважування учасників шоу Усик — Джошуа 2 буде доступна на YouTube-каналі Matchroom Boxing і розпочнеться о 14:00 за київським часом. У першому бою Усик важив 100 кг, а Джошуа — 109 кг.

Пряма відеотрансляція церемонії зважування Усик — Джошуа 2

Зазначимо, церемонія зважування традиційно завершує частину медіазаходів, присвячених розкрутці поєдинку. Напередодні боксери провели фінальну пресконференцію, яка завершилась несподіваним виконанням пісні від українця. До цього бійці показали свої вміння на відкритому тренуванні, де Усик повеселив публіку фокусом із монетками.

У першому бою Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. До речі, у реванші букмекери чекають на подібний результат. Додамо, що другий поєдинок в Україні покажуть безкоштовно одразу на кількох платформах. Детальніше читайте у нашому анонсі супербою.