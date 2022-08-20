Джошуа пригрозив Усику перед реваншем? У мережі спливло відео

Ентоні хоче проникнути в голову Олександру

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та претендент Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провели зважування напередодні бою 20 серпня. Британець тоді щось сказав українцеві, проте це лишилося за кадром.

У день бою промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікувала у Twitter розшифровку цього відео, після чого стало зрозуміло, що говорив Ентоні. Претендент, схоже, вирішив залякати українського чемпіона.

УСІК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Після тривалої дуелі поглядів Джошуа раптово сказав Усику: "Як у тебе з ударами по корпусу... у спарингах... Залишайся сильним". Таким чином британець натякнув, що прошиватиме захист українця ударами по корпусу.

Читайте також: Категорія Спорт Шаровари Усика викликали істерику у Скабеєвої (відео) Російська пропаганда стежить за українським спортсменом

До речі, саме таку тактику ведення бою чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі порадив Джошуа для реваншу з Усиком.

"Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Джошуа 2. Додамо, поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні безкоштовно на різних платформах. До речі, Олександр є беззаперечним фаворитом у реванші.