Джошуа пригрозил Усику перед реваншем? В сети всплыло видео

Энтони хочет проникнуть в голову Александру

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и претендент Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провели взвешивание накануне боя 20 августа. Британец тогда что-то сказал украинцу, однако это осталось за кадром.

В день боя промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала в Twitter расшифровку данного видео, после чего стало понятно, что говорил Энтони. Претендент, похоже, решил запугать украинского чемпиона.

УСИК — ДЖОШУА 2: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

После продолжительной дуэли взглядов Джошуа внезапно сказал Усику: "Как у тебя с ударами по корпусу… в спаррингах… Оставайся сильным". Таким образом британец намекнул, что будет прошивать защиту украинца ударами по корпусу.

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К слову, именно такую тактику ведения боя чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри посоветовал Джошуа для реванша с Усиком.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Джошуа 2. Добавим, поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине бесплатно на разных платформах. К слову, Александр является безоговорочным фаворитом в реванше.