Усик даже не в тройке: назван украинский спортсмен года
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Александр принес Украине единственную награду на зимней Олимпиаде-2022
Фристайлист Александр Абраменко, который в 2022 году выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, получил признание на родине.
Ассоциация спортивных журналистов Украины назвала Абраменко лучшим украинским спортсменом уходящего года. Александр опередил легкоатлетку Ярославу Магучих, которая блестяще выступила в прошлом сезоне "Бриллиантовой лиги", а также гребчиху Людмилу Лузан, установившей историческое достижение на ЧМ-2022 по гребле.
Кроме того, в топ-5 лучших спортсменов вошли боксер Александр Усик, победивший в реванше британца Энтони Джошуа, а также легкоатлет Андрей Проценко, который неплохо выступал в секторе для прыжков в высоту.
ТОП-10 лучших спортсменов Украины в 2022 году
- Александр Абраменко – 98 баллов
- Ярослава Магучих – 86 баллов
- Людмила Лузан – 79
- Александр Усик – 73
- Андрей Проценко – 60
- Алексей Новиков – 46
- Сестры Алексеивы – 43
- Павел Коростылев – 39
- Михаил Романчук – 38
- Алексей Среда – 36
Напомним, в рф заявляли, что олимпийская медаль Абраменко должна принадлежать россии. Кроме того, Александр во время награждения сфотографировался с россиянином Ильей Буровым, занявшим третье место. Российская пропаганда тут же использовала данные снимки.