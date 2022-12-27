Укр

Усик даже не в тройке: назван украинский спортсмен года

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Александр Абраменко Новость обновлена 27 декабря 2022, 22:47
Александр Абраменко. Фото uspa.com.ua

Александр принес Украине единственную награду на зимней Олимпиаде-2022

Фристайлист Александр Абраменко, который в 2022 году выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, получил признание на родине.

Ассоциация спортивных журналистов Украины назвала Абраменко лучшим украинским спортсменом уходящего года. Александр опередил легкоатлетку Ярославу Магучих, которая блестяще выступила в прошлом сезоне "Бриллиантовой лиги", а также гребчиху Людмилу Лузан, установившей историческое достижение на ЧМ-2022 по гребле.

Кроме того, в топ-5 лучших спортсменов вошли боксер Александр Усик, победивший в реванше британца Энтони Джошуа, а также легкоатлет Андрей Проценко, который неплохо выступал в секторе для прыжков в высоту.

ТОП-10 лучших спортсменов Украины в 2022 году

  1. Александр Абраменко – 98 баллов
  2. Ярослава Магучих – 86 баллов
  3. Людмила Лузан – 79
  4. Александр Усик – 73
  5. Андрей Проценко – 60
  6. Алексей Новиков – 46
  7. Сестры Алексеивы – 43
  8. Павел Коростылев – 39
  9. Михаил Романчук – 38
  10. Алексей Среда – 36

Напомним, в рф заявляли, что олимпийская медаль Абраменко должна принадлежать россии. Кроме того, Александр во время награждения сфотографировался с россиянином Ильей Буровым, занявшим третье место. Российская пропаганда тут же использовала данные снимки.

Теги:
#Людмила Лузан #Лыжная акробатика #Александр Абраменко #Ярослава Магучих