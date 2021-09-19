Украинка Лузан установила историческое достижение на чемпионате мира

Людмила Лузан вновь поднялась на подиум.

Украинская спортсменка Людмила Лузан, которая 18 сентября выиграла две медали на ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ, завоевала еще одну награду. Таким образом, украинка установила историческое достижение для отечественных гребцов.

Об этом сообщается на страничке Федерации каноэ Украины в Facebook.

В воскресенье, 19 сентября, Лузан вместе с Еленой Цыганковой, Юлией Колесник и Анастасией Четвериковой выиграла "бронзу" в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Результат нашей команды — 1.49,79.

Ранее Лузан на ЧМ-2021 подымалась на подиум дважды, заняв второе место в каноэ-одиночке на 500 метров и победив в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Таким образом, Лузан стала первой украинкой, которой удавалось взять три медали на одном чемпионате мира по гребле.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх в Токио Людмила выиграла две награды. В дуэте с Четвериковой Лузан выиграла "серебро" на дистанции 500 метров, а в каноэ-одиночке Людмила выиграла "бронзу" в заплыве на дистанции 200 метров.