Українка Лузан встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу

Українка знову піднялася на подіум.

Українська спортсменка Людмила Лузан, яка 18 вересня виграла дві медалі на ЧС-2021 з веслування на байдарках і каное в Данії, завоювала ще одну нагороду. Таким чином, українка встановила історичне досягнення для вітчизняних веслярів.

Про це повідомляється на сторінці Федерації каное України в Facebook.

У неділю, 19 вересня, Лузан разом з Оленою Циганковою, Юлією Колесник і Анастасією Четверіковою виграла "бронзу" в каное-четвірці на дистанції 500 метрів. Результат нашої команди — 1.49,79.

Раніше Лузан на ЧС-2021 піднімалася на подіум двічі, посівши друге місце в каное-одиночці на 500 метрів і перемігши в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Таким чином, Лузан стала першою українкою, якій вдавалося взяти три медалі на одному чемпіонаті світу з веслування.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпійських іграх в Токіо Людмила виграла дві нагороди. У дуеті з Четверіковою Лузан виграла "срібло" на дистанції 500 метрів, а в каное-одиночці Людмила завоювала "бронзу" в запливі на дистанції 200 метрів.