Героїні Олімпіади в Токіо виграли перше "золото" для України у веслуванні за 5 років

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли "золото" для України в олімпійському виді вперше за довгий час.

Українські спортсменки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова, які на Олімпійських іграх в Токіо завоювали "срібло", виграли золоті нагороди на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє Федерація каное України на своїй сторінці в Facebook.

Українські веслярки завоювали золоті медалі на дистанції 500 метрів в каное-двійці. Спортсменки подолали дистанцію за 1.55,85, випередивши білоруський і кубинський екіпажі. Ця перемога вітчизняних веслярів в олімпійській дисципліні стала першою з часів тріумфу Юрія Чебана на Іграх в Ріо-де-Жанейро (2016 рік).

До слова, Лузан на ЧС взяла ще й "срібло" в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Крім того, ще одну золоту медаль Україні принесла каное-четвірка (Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук, Віталій Вергелес), які у фінальній гонці випередили поляків на 0,1 с.

Третє золото на ЧС для України завоювала байдарка-четвірка у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова і Івана Семикіна.

Відзначимо, ЧС з веслування на байдарках і каное та параканое проходить в Копенгагені на озері Багсвард. Змагання проходять в 28 видах, вперше на Чемпіонаті світу відбулися гонки в змішаних двійках на дистанції 200 метрів. Примітно, що ЧС проходить в той же рік, що і Олімпіада. Відзначимо, на Іграх в Токіо Лузан взяла ще й "бронзу" в каное-одиночці.