Героини Олимпиады в Токио выиграли первое "золото" для Украины в гребле за 5 лет

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "золото" в олимпийском виде впервые за долгое время.

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, которые на Олимпийских играх в Токио завоевали "серебро", выиграли золотые награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины на своей страничке в Facebook.

Украинские гребчихи завоевали золотые медали на дистанции 500 метров в каноэ-двойке. Спортсменки преодолели дистанцию за 1.55,85, опередив белорусский и кубинский экипажи. Эта победа отечественных гребцов в олимпийской дисциплине стала первой со времен триумфа Юрия Чебана на Играх в Рио-де-Жанейро (2016 год).

К слову, Лузан на ЧМ взяла еще и "серебро" в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

Кроме того, еще одну золотую медаль Украине принесла каноэ-четверка (Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук, Виталий Вергелес), которые в финальной гонке опередили поляков на 0,1 с.

Третье золото на ЧМ для Украины завоевала байдарка-четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина.

Отметим, ЧМ по гребле на байдарках и каноэ и параканоэ проходит в Копенгагене на озере Багсвард. Соревнования проходят в 28 видах, впервые на Чемпионате мира состоялись гонки в двойках-микстах на дистанции 200 метров. Примечательно, что ЧМ проходит в тот же год, что и Олимпиада. Отметим, на Играх в Токио Лузан взяла еще и "бронзу" в каноэ-одиночке.