Украинец Проценко выиграл этап "Бриллиантовой лиги", превзойдя олимпийского чемпиона

Спортсмен недавно добился успеха и на Чемпионате Европы

В пятницу, 26 августа, украинский легкоатлет Андрей Проценко, который накануне выиграл "бронзу" на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене, завоевал золотую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария) в секторе для прыжков в высоту.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) в Facebook. Украинцу покорилась высота в 2,24 м.

Проценко с первой попытки взял три высоты – 2,15, 2,20, 2,24, но покорить 2,27 м сегодня не сумел. Примечательно, что этого результата хватило ему для победы, ведь остальные соперники 34-летнего Андрея повторили его результат с большим количеством попыток. Таким образом, украинский легкоатлет добыл свою первую победу в текущем сезоне "Бриллиантовой лиги". К слову, олимпийский чемпион Токио-2020 Мутаз Эсса Баршим из Катара довольствовался только "серебром".

Результаты прыгунов в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Андрей Проценко (Украина) – 2,24 м Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,24 м Джувон Гаррисон (США) – 2,24 м

Добавим, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук с результатом 14.31 м выиграла "бронзу" в тройном прыжке.

Результаты прыгунов в длину (тройной прыжок) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31 Шаника Томас (Ямайка) – 14,64 Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31

Напомним, на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене Бех-Романчук завоевала "золото" в тройном прыжке.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко.