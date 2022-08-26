Украинец Проценко выиграл этап "Бриллиантовой лиги", превзойдя олимпийского чемпиона
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Спортсмен недавно добился успеха и на Чемпионате Европы
В пятницу, 26 августа, украинский легкоатлет Андрей Проценко, который накануне выиграл "бронзу" на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене, завоевал золотую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария) в секторе для прыжков в высоту.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) в Facebook. Украинцу покорилась высота в 2,24 м.
Проценко с первой попытки взял три высоты – 2,15, 2,20, 2,24, но покорить 2,27 м сегодня не сумел. Примечательно, что этого результата хватило ему для победы, ведь остальные соперники 34-летнего Андрея повторили его результат с большим количеством попыток. Таким образом, украинский легкоатлет добыл свою первую победу в текущем сезоне "Бриллиантовой лиги". К слову, олимпийский чемпион Токио-2020 Мутаз Эсса Баршим из Катара довольствовался только "серебром".
Результаты прыгунов в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне
- Андрей Проценко (Украина) – 2,24 м
- Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,24 м
- Джувон Гаррисон (США) – 2,24 м
Добавим, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук с результатом 14.31 м выиграла "бронзу" в тройном прыжке.
Результаты прыгунов в длину (тройной прыжок) на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне
- Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31
- Шаника Томас (Ямайка) – 14,64
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31
Напомним, на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене Бех-Романчук завоевала "золото" в тройном прыжке.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко.