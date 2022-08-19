Украинка Бех-Романчук с рекордом выиграла чемпионат Европы (видео)

Украинке покорилось "золото" чемпионата Европы

В пятницу, 19 августа, на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене украинка Марина Бех-Романчук, которая только недавно начала прыгать тройной прыжок на соревнованиях, выиграла "золото" в этой дисциплине.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook. Украинка выиграла соревнования с личным рекордом.

27-летняя Марина завоевала золотую награду, прыгнув в пятой попытке на 15,02 м, что является лучшим результатом в Европе в текущем сезоне, а также персональным рекордом Бех-Романчук. Добавим, что это лучший результат Украины в этой дисциплине с 1996 года.

Второе место заняла Кристийна Мякеля (14,64 м) из Финляндии, а бронзой довольствовалась израильтянка Ханна Миненко (14,45 м).

Примечательно, что в своей профильной дисциплине, прыжках в длину, Марина на ЧЕ в Германии показала лишь 4-й результат (6,80 м).

Добавим, что в пятницу Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли "серебро" и "бронзу" соответственно на ЧЕ в беге на 400 м с барьерами.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы "Антитела" "Стань".

Напомним, первую медаль для Украины на ЧЕ-2022 в Мюнхене выиграл легкоатлет Андрей Проценко, завоевавший "бронзу" в секторе прыжков в высоту.