Украинка Бех-Романчук с рекордом выиграла чемпионат Европы (видео)
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Украинке покорилось "золото" чемпионата Европы
В пятницу, 19 августа, на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене украинка Марина Бех-Романчук, которая только недавно начала прыгать тройной прыжок на соревнованиях, выиграла "золото" в этой дисциплине.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook. Украинка выиграла соревнования с личным рекордом.
27-летняя Марина завоевала золотую награду, прыгнув в пятой попытке на 15,02 м, что является лучшим результатом в Европе в текущем сезоне, а также персональным рекордом Бех-Романчук. Добавим, что это лучший результат Украины в этой дисциплине с 1996 года.
Второе место заняла Кристийна Мякеля (14,64 м) из Финляндии, а бронзой довольствовалась израильтянка Ханна Миненко (14,45 м).
Примечательно, что в своей профильной дисциплине, прыжках в длину, Марина на ЧЕ в Германии показала лишь 4-й результат (6,80 м).
Добавим, что в пятницу Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли "серебро" и "бронзу" соответственно на ЧЕ в беге на 400 м с барьерами.
Ранее сообщалось, что Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы "Антитела" "Стань".
Напомним, первую медаль для Украины на ЧЕ-2022 в Мюнхене выиграл легкоатлет Андрей Проценко, завоевавший "бронзу" в секторе прыжков в высоту.