Спортсмен Проценко завоевал для Украины первую медаль на Евро-2022 по легкой атлетике

Это первая медаль Украины на Евро-2022 в легкой атлетике

Украинец Андрей Проценко завоевал бронзу под Мультиспортивном чемпионате Европы 2022 года. Это первая украинская медаль по прыжкам в высоту и вторая награда спортсмена по легкой атлетике.

Как сообщает "Суспильне", финальная часть соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин проходила на следующий день после квалификации. Награды в этом секторе пытались добыть в борьбе три представителя Украины, однако получить их удалось только двум из них: Андрею Проценко и Олегу Дорощуку. Спортсмены преодолели ключевую высоту в 2,21 метра, в то же время титулованный Богдан Бондаренко закончил свое выступление на высоте 2,17 метра.

На счету 34-летнего бронзового призера Проценко финал Евро-2022 стал уже шестым в истории. В пяти предыдущих континентальных первенствах спортсмену удалось завоевать награду только в 2014 году. Тогда он уступил "золото" Богдану Бондаренко.

В финале мужчины начали прыжки с высоты в 2,18 метра, однако уже по итогам пяти спортсменам пришлось прекратить свои выступления, закончив Евро без желаемого результата. Что касается Проценко и Дорощука, они преодолели высоту с легкостью уже во время первой попытки.

Дорощук и Проценко успешно перепрыгнули планку в 2,23 метра. При этом Андрей смог это сделать только с последней попытки, а вот Олег сделал это с первой, что помогло ему попасть в список лидеров. Продолжить выступления по итогам попыток на этой планке в дальнейшем удалось лишь шести прыгунам, среди которых были и украинцы.

На высоте 2,27 метра у Дорощук столкнулся с проблемами: он совершил две нереализованные попытки и не смог преодолеть планку в 2,30 метра. В то же время, легко пройти эту дистанцию смог Андрей Проценко, но согласно окончательным итогам, с этой высоты он вышел третьим.

После нереализованных попыток прекратившего выступления Олега Дорощука, финишировав четвертым, была сформирована тройка медалистов, в которую вошли Потье, Тамбери и Проценко. Медали нужно было разделить между собой.

Преодолеть высоту в 2,30 метра удалось только спортсмену Джанмарко Тамбери. Украинец Проценко перенес высоту, однако со временем, к сожалению, ее так и не преодолел.

В результате Андрей Проценко стал бронзовым призером прыжков в высоту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Даниил Болдырев выиграл золото чемпионата Европы 2022 года в мужском скалолазании на скорость.