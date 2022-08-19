Спортсмен Проценко завоював для України першу медаль на Євро-2022 з легкої атлетики

Це перша медаль України на Євро-2022 у легкій атлетиці

Українець Андрій Проценко виборов бронзу під на Мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 року. Це перша українська медаль зі стрибків у висоту і друга нагорода спортсмена з легкої атлетики.

Як повідомляє "Суспільне", фінальна частина змагань зі стрибків у висоту серед чоловіків проходила на наступний день після кваліфікації. Нагороди у цьому секторі намагалися вибороти три представники України, проте отримати їх вдалося лише двом з них: Андрію Проценку та Олегу Дорощуку. Спортсмени подолали ключову висотою у 2,21 метра, водночас титулований Богдан Бондаренко закінчив свій виступ на висоті 2,17 метра.

На рахунку 34-річного бронзового призера Проценка фінал Євро-2022 став вже шостим в історії. У п'яти попередніх континентальних першостях спортсмену вдалося вибороти винагороду лише у 2014 році. Тоді він поступився "золотом" Богданові Бондаренко.

У фіналі чоловіки почали стрибки з висоти у 2,18 метра, проте вже за остаточними підсумками п'яти спортсменам довелося припинити свої виступи, закінчивши Євро без бажаного результату. Що стосується Проценка та Дорощука, то вони подолали висоту з легкістю вже під час першої спроби.

Дорощук та Проценко успішно перестрибнули планку у 2,23 метра. При цьому Андрій спромігся це зробити лише з останньої спроби, а от Олег зробив це з першої, що допомогло йому потрапити до списку лідерів. Продовжити виступи за підсумками спроб на цій планці в подальшому вдалося лише шістьом стрибунам, серед яких були і українці.

На висоті 2,27 метра у Дорощук зіштовхнувся з проблемами: він здійснив дві нереалізовані спроби та не зміг подолати планку у 2,30 метрів. Водночас легко пройти цю дистанцію зміг Андрій Проценко, але згідно з остаточними підсумками, з цієї висоти він вийшов третім.

Після нереалізованих спроб Олега Дорощука, який припинив виступи, фінішувавши четвертим, була сформована трійка медалістів, до якої увійшли Потьє, Тамбері та Проценко. Медалі їм потрібно було розділити між собою.

Подолати висоту у 2,30 метрів вдалося лише спортсмену Джанмарко Тамбері. Українець Проценко переніс висоту, проте згодом, на жаль, її так і не подолав.

В результаті Андрій Проценко став бронзовим призером стрибків у висоту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українець Даниїл Болдирєв виграв золото чемпіонату Європи 2022 року у чоловічому скелелазанні на швидкість.