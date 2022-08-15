Українець Болдирєв став чемпіоном Європи зі скелелазіння

Це вже друга медаль української збірної на цьогорічному Мультиспортивному чемпіонаті Європи.

Українці здобувають перемоги не лише в боксі, про що свідчить блискуча перемога українського суперважковаговика Ігоря Шевадзуцького, а й в інших видах спорту. Так у понеділок, 15 серпня, українець Даниїл Болдирєв виграв золото чемпіонату Європи 2022 року у чоловічому скелелазанні на швидкість.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив засновник та СЕО "Скеледром КПІскала" Євген Козак.

"Сьогодні в центрі Мюнхена лунав гімн України, Даниїл Болдирєв — чемпіон Європи 2022 зі скелелазіння в швидкості.

Потужна промова і нагадування про Україну, і що у нас війна! Сьогодні твій день друже!

Це дійсно особлива перемога.

Ну і ефектний вихід на п'єдестал з гопаком)", — написав Козак.

У фіналі українець виявився швидшим за поляка Мартіна Деньські та француза Гійома Моро — срібло та бронза відповідно.

Золото Болдирєва — це друга медаль збірної України на мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходить у Мюнхені.

Перше українське золото цього чемпіонату здобули представники паралімпійського веслування Світлана Богуславська та Ярослав Коюда, які змагалися у змішаній парній двійці.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 проходить з 11 по 21 серпня у Мюнхені. Турнір об’єднує чемпіонати Європи з різних видів спорту в одному місці та в один час.

Всього на рахунку Болдирєва 2 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медаль на чемпіонатах Європи. Також у його активі 2 золота та 1 бронза чемпіонатів світу — український скелелаз посів друге місце на Всесвітніх іграх 2017 року.

Як повідомлялося, вже у суботу, 20 серпня, український чемпіон світу Олександр Усик захищатиме свої титули у реванші з Ентоні Джошуа. Цей поєдинок покажуть в Україні безкоштовно. Українець підходить до бою у гарній фізичній формі. Також на кону дуелі стоятиме ще один чемпіонський титул.