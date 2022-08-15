Украинец Болдырев стал чемпионом Европы по скалолазанию
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Это уже вторая медаль украинской сборной на Мультиспортивном чемпионате Европы этого года
Украинцы одерживают победы не только в боксе, о чем свидетельствует блистательная победа украинского супертяжеловеса Игоря Шевадзуцкого, но и в других видах спорта. Так в понедельник, 15 августа, украинец Даниил Болдырев выиграл золото чемпионата Европы 2022 года в мужском скалолазании на скорость.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил учредитель и СЕО "Скеледром КПІскала" Евгений Козак.
"Сегодня в центре Мюнхена раздавался гимн Украины, Даниил Болдырев – чемпион Европы 2022 по скалолазанию на скорость.
Мощная речь и напоминание об Украине и что у нас война! Сегодня твой день друг!
Это действительно особая победа.
Ну и эффектный выход на пьедестал с гопаком)", — написал Козак.
В финале украинец оказался быстрее поляка Мартина Деньски и француза Гийома Моро — серебро и бронза соответственно.
Золото Болдырева — это вторая медаль сборной Украины на проходящем в Мюнхене Мультиспортивном чемпионате Европы.
Первое украинское золото этого чемпионата получили представители паралимпийской гребли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда, которые соревновались в смешанной парной двойке.
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 проходит с 11 по 21 августа в Мюнхене. Турнир объединяет в себе чемпионаты Европы по разным видам спорта в одном месте и в одно время.
Всего на счету Болдырева 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль на чемпионатах Европы. Также в его активе 2 золота и 1 бронза чемпионатов мира — украинский скалолаз занял второе место на Всемирных играх 2017 года.
Как сообщалось, уже в субботу, 20 августа, украинский чемпион мира Александр Усик будет защищать свои титулы в реванше с Энтони Джошуа. Этот поединок покажут в Украине бесплатно. Украинец подходит к бою в хорошей физической форме. Также на кону дуэли будет стоять еще один чемпионский титул.